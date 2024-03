Papa diz que cuidar de pobres não o torna comunista

O papa Francisco afirma que o combate à pobreza e a atenção aos mais marginalizados não o torna nem marxista e nem comunista. A declaração faz parte de sua autobiografia, que será publicada no dia 19 de março, em inglês e italiano. Trechos do livro "Life: My Story Through History" foram obtidos e publicados nesta quinta-feira pelo jornal italiano Corriere della Sera.

Francisco foi eleito para dirigir a Igreja Católica depois que Bento 16 foi o primeiro pontífice a renunciar em 600 anos. Naquele momento, o alemão justificou que sua saúde impedia que ele conduzisse seus trabalhos. Ele, porém, viveu mais dez anos como papa emérito.

Atacado pela extrema-direita e pelas alas mais conservadoras do catolicismo, Francisco fez questão de colocar o combate à pobreza como uma de suas missões. Desde que assumiu, promoveu mudanças nos comportamentos dos bispos e padres que trabalham no Vaticano, pediu que todas as igrejas recebam refugiados e, em diversas falas e textos, criticou o papel que a sociedade confere ao dinheiro, ao sistema financeiro e aos lucros.