Esbarrão no piloto fez avião da Latam perder o controle em voo, diz jornal

A perda de controle em um voo da Latam que deixou feridos, incluindo brasileiros, pode ter sido causada por um 'esbarrão' no piloto.

O que aconteceu

Investigações apontam que um funcionário da tripulação apertou um botão acidentalmente no assento do piloto. Segundo o The Wall Street Journal, as autoridades da indústria dos Estados Unidos chegaram nessas evidências preliminares.

O recurso motorizado empurrou o nariz do avião para baixo. A pessoa da equipe estaria servindo refeições quando o esbarro ocorreu e o piloto foi jogado sobre os controles. Em seguida, o avião fez um forte movimento e desceu repentinamente.