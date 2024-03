Quem é a menina apontada como sucessora de Kim Jong-un na Coreia do Norte

Antes dele, seu pai e seu avô já foram ditadores da Coreia do Norte, e Kim Ju-ae seria a quarta da família no comando do país.

Já analistas dizem que supor que Kim Ju-ae irá assumir a posição de seu pai seria tirar conclusões precipitadas, pois isso implicaria uma mudança inédita nos costumes de uma sociedade dominada por homens. Como o noticiário norte-coreano se baseia muitas vezes em informações da rival Coreia do Sul, as informações tem de ser levadas com algum grau de desconfiança.

A árvore genealógica

Kim Jong-un herdou o poder em 2011, após a morte de seu pai Kim Jong-il, que assumiu o comando do país em 1994, após a morte de seu pai, Kim Il-sung, fundador da Coreia Norte.

Seu meio-irmão mais velho, Kim Jong-nam, era cogitado para a sucessão em 2011, mas além de ser um filho de Kim Jong-il tido fora do casamento, enfureceu seu pai em 2001 ao ser preso em um aeroporto em Tóquio viajando com um passaporte falso da República Dominicana e aparentemente planejando visitar a Disneylândia.

Em fevereiro de 2017, Kim Jong-nam foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur com a substância química VX. Duas mulheres foram detidas como executoras do assassinato, mas posteriormente foram liberadas.