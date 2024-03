Brasil repudia terrorismo após Estado Islâmico reinvidicar ataque na Rússia

A Rússia anunciou que abriu uma investigação sobre "atentado terrorista" após o ataque a tiros em Moscou.

Prefeitura de Moscou cancelou todos os eventos públicos deste fim de semana. O governador da região de Moscou, Andrey Vorobyov, foi até o local do ataque: "Fui até o local. Uma sede operacional foi criada. Todos os detalhes virão mais tarde", afirmou, em seu canal do Telegram.

Segunda explosão. Uma segunda explosão foi ouvida na casa de shows, perto de Moscou, local onde já havia ocorrido o tiroteio mais cedo, informaram agências de notícias.

Ucrânia nega envolvimento

A Ucrânia, que está em guerra contra a Rússia, negou envolvimento com o ataque. A Casa Branca corroborou o posicionamento e disse que "não há nenhuma indicação neste momento" do envolvimento ucraniano. A sede do governo dos EUA também disse que as imagens do tiroteio são "horríveis e difíceis de assistir".

O ex-presidente russo Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança, disse que o governo "eliminará" líderes ucranianos, caso o envolvimento seja confirmado. "Se ficar estabelecido que se tratam de terroristas do regime de Kiev (...), serão localizados e destruídos sem piedade, como terroristas. Inclusive os dirigentes do Estado que cometeu semelhante atrocidade".