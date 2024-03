França gastou R$ 16 mil para trazer ternos de Macron ao Brasil, diz jornal

O procedimento é padrão, segundo o funcionário. "Quando viajamos com os pertences do presidente, pegamos um assento extra", disse.

Macron se reuniu com o presidente Lula (PT) para agenda em três estados e no Distrito Federal. Os chefes de Estado estiveram em Belém para discutir questão climática, no Rio de Janeiro para o lançamento de um submarino, em São Paulo para reunião com empresários e, por fim, em Brasília para assinatura de atos.

Francês disse que visita foi como um "casamento". Nas redes sociais, Macron embarcou nos memes inspirados nas fotos com Lula e disse que começou um novo capítulo das relações entre os dois países.