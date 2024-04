Avião retorna para aeroporto na Alemanha após dejetos de banheiro vazarem

Um voo da United Airlines que seguia para a Califórnia, nos Estados Unidos, precisou retornar ao aeroporto que decolou, em Frankfurt, na Alemanha, após dejetos vazarem do banheiro da aeronave.

O que aconteceu

Passageiros contaram que o conteúdo do vaso sanitário transbordou e se espalhou pela cabine. O caso ocorreu na última sexta-feira (29). As informações são do jornal alemão Bild.

Os técnicos não conseguiram resolver o problema e o odor desagradou os passageiros.