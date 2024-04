Vídeo mostra carros atingidos por pedras em terremoto em Taiwan; 1 morreu

O momento em que veículos são atingidos por pedras durante terremoto em Taiwan foi gravado pela câmera no painel de um veículo que passava pelo local.

O que aconteceu

Carros aparecem transitando em estrada sinuosa, quando terremoto começa. Veículos param na via enquanto a terra treme, até que o paredão começa a colapsar e o primeiro veículo da fila passa a andar em ré para fugir das pedras.

Gravação ocorreu na cidade mais afetada pelo terremoto. A localização do GPS da câmera está registrado na cidade de Hualien, pouco após a ponte sobre o rio Daqingshui, que acabou totalmente destruída com o terremoto. A cidade fica a 18 quilômetros do epicentro do tremor, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.