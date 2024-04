Brasileiras presas injustamente com malas trocadas vão à Europa: 'Um marco'

Um ano após terem sido presas injustamente na Alemanha, com as bagagens trocadas por malas contendo drogas, as brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini anunciaram a primeira viagem à Europa depois do incidente.

O que aconteceu

Kátyna fez um post na manhã de hoje anunciando a novidade. A primeira parada do casal é em Portugal. "Essa é nossa primeira viagem para a Europa após a nossa injusta prisão. Essa viagem é um marco para nós", escreveu.

As duas participaram de uma palestra na Faculdade de Direito de Coimbra. O tema do evento foi "Repercussões Jurídicas do Tráfico Internacional de Drogas Utilizando Turistas como Vítimas". Elas participaram junto à advogada Luna Provázio, que as representa no Brasil.