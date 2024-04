Parlamentar dá soco em colega e gera briga generalizada na Geórgia; assista

Um parlamentar socou a cabeça de um colega durante sessão no parlamento da Geórgia e deu início a uma confusão generalizada.

O que aconteceu

Aleko Elisashvili, líder do Partido dos Cidadãos, atacou o parlamentar Mamuka Mdinaradze. O membro do Partido Sonho Georgiano foi surpreendido com um soco no rosto enquanto falava no púpito, nesta segunda-feira.

Outros parlamentares se envolveram na briga. Um vídeo do momento mostra os membros correndo para separar os dois envolvidos. Em seguida, o parlamento suspende a transmissão ao vivo da sessão.