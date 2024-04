Ataque ao Irã: Brasil cita preocupação e pede que países evitem 'escalada'

Na semana passada, o Itamaraty já havia afirmado que acompanhava os desdobramentos do ataque com drones e mísseis do Irã contra Israel. Sem defender nenhum dos países, o Brasil citou "potencial destrutivo" dos ataques. A pasta ainda relembrou já ter sinalizado a possibilidade de as hostilidades na região se espalharem para países vizinhos, como Cisjordânia, Líbano, Síria, Iêmen "e, agora, o Irã".

Ataque ao Irã

Mísseis lançados contra instalações nucleares do Irã foram interceptados após seis dias de ataque do país contra Israel. Explosões foram ouvidas perto do Aeroporto Central da cidade de Isfahan, a 450 quilômetros da capital Teerã. A oitava base de caça da Força Aérea do Exército também está próxima ao local.

O ataque foi atribuído pelas fontes de inteligência dos Estados Unidos a Israel. A ofensiva teve como alvo a base aérea militar. Ao menos três autoridades do Irã confirmaram que uma base aérea militar próxima de Isfahan, no centro do país, foi atingida, segundo o The New York Times. Não há até o momento relato de feridos.

O objetivo seria enviar a mensagem de que Israel pode atacar o Irã de dentro. Um oficial israelense disse ao jornal Washington Post que o ataque aéreo à instalação militar iraniana pretendia enviar a mensagem de que Jerusalém pode atacar de dentro do país.

Nenhum dano foi causado no ataque, disse o comandante do Exército do Irã. Siavosh Mihandoust afirmou que o barulho ouvido em Isfahan foi devido a sistemas de defesa aérea que interceptaram um "objeto suspeito".