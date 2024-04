Inferno na terra: como shopping de luxo virou o 'maior centro de tortura'

O canal de televisão argentino Todo Noticias revelou imagens internas do local. Nelas, é possível ver o espaço bastante deteriorado pelo tempo.

Interior do edifício Helicóide, na Venezuela Imagem: Reprodução / Todo Noticias

Desde 2014, os espaços do Helicóide ficaram superlotados. Segundo a CNN, até 12 presos se acumulavam nas celas. Com isso, aumentou a proliferação ratos e baratas, e não havia vasos sanitários nem serviço de água.

O papel do edifício como prisão e centro de tortura só se tornou público após protestos em massa em 2014 e 2017. As autoridades venezuelanas, no entanto, negam os casos de tortura no país.

'Maior centro de tortura' da Venezuela

Passeio virtual pelo edifício. No ano passado, o projeto "Realidade Helicoide" coletou depoimentos de 30 pessoas que foram presas na sede do Sebin para criar uma espécie de passeio virtual pelo local, sendo possível viver uma imersão no espaço.