O que vidente que antecipou o desastre do 11 de setembro previu para 2024?

Avanços na medicina

Ela também fez previsões positivas. Baba disse que haverá novos tratamentos para doenças incuráveis, incluindo o câncer e o Alzheimer.

Quem foi Baba Vanga?

Baba Vanga (ou "Vó Wanga") era uma vidente búlgara de origem pobre que dizia ter começado a ter visões na adolescência. Ela ficou mundialmente famosa depois que suas supostas premonições começaram a virar realidade.

A chegada do comunismo quis eliminar a mística cristã obscura. No entanto, a pressão do regime foi afrouxada nos anos 1960 e Vanga encontrou, então, uma protetora inesperada: Lyudmila Jivkova, filha do chefe de governo e do secretário-geral do Partido Comunista búlgaro. A partir disso, foi criado o "Instituto de Sugestionamento" em Sófia, que documentou as premonições de Vanga.

Ela já havia antecipado a Segunda Guerra, a queda da União Soviética e o 11 de setembro. As palavras de Vanga não costumam narrar fatos com precisão, mas há muitos casos em que é possível relacioná-las a episódios específicos da história da humanidade.