Zelensky proíbe jogos de azar em Exército após vício de soldados ucranianos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou a proibição de jogos de azar online nas Forças Armadas do país, durante o período do regime da lei marcial.

O que aconteceu

A proibição busca combater as ''consequências negativas dos jogos de azar na internet''. A decisão é do Conselho de Segurança Nacional e foi assinada pelo presidente no último sábado (20), por meio do decreto Nº 234/2024.

O regulamento surgiu após o crescente vício em jogos entre as tropas ucranianas. O soldado Pavlo Petrichenko, morto em combate no dia 15 de abril, iniciou a petição ao observar que os colegas estavam usando os jogos para aliviar a tensão do conflito.