'Bati no teto de repente': o horror no avião com turbulência e morte

Os passageiros que estavam de pé ou sem os cintos de segurança colocados no momento da turbulência foram atirados para cima, no teto da cabine. As bagagens caíram dos compartimentos, atingindo as cabeças de alguns passageiros, enquanto objetos soltos como garrafas, bandejas de comida e talheres também foram atirados para o alto.

Os pertences das pessoas espalhados, café e água voando no teto. Surreal. Tantas pessoas feridas. Lacerações na cabeça, ouvidos sangrando. Uma senhora gritava de dor com as costas machucadas. Eu não pude ajudá-la -- apenas consegui água para ela.

Andrew Davies

Um outro passageiro britânico mandou uma mensagem para sua família dizendo que os amava. Segundo o Daily Mail, ele ficou com medo de que a aeronave danificada não chegasse ao novo destino.

"Não quero assustar você, mas estou em um voo maluco. O avião está fazendo um pouso de emergência. Amo todos vocês", dizia a mensagem do passageiro enviada à mãe.

O interior do avião da Singapore Airline após a turbulência Imagem: REUTERS

Outro viajante contou à BBC que, com o impacto, seu filho foi jogado no chão a duas fileiras de distância. "Não houve turbulência antes disso. Passou de nenhuma turbulência para isto. O avião não tremeu e então eu estava batendo no teto, de repente", afirmou.