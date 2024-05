Voluntário e guia: quem era Michel Nisenbaum, brasileiro que morreu em Gaza

Certificado de guia. Michel era técnico em informática e tinha certificação para trabalhar como guia turístico.

Voluntário. Ele também era voluntário na Rescue Union, projeto que resgata pessoas de situação de vulnerabilidade, como condutor de ambulância. Mas chegou a trabalhar como motorista, entregador e vendedor.

Saúde era frágil. Michel tinha diabetes e doença de Crohn, uma DII (doença inflamatória intestinal) que causa inflamação em diversas partes do sistema digestório. Não há informações se os reféns receberam medicamentos durante o sequestro.

Família implorava por liberação

Em dezembro de 2023, Mary Shohat, irmã de Michel, fez um apelo emocionado no Senado para que ele fosse resgatado. O último contato que ele fez com a família foi em 7 de outubro, no dia do início dos conflitos em Israel.