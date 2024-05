Político é morto a tiros em cidade mexicana a cinco dias das eleições

Um político mexicano foi morto a tiros no município de Cuautla, em Morelos, a cinco dias das eleições.

O que aconteceu

Ricardo Arizmendi era suplente do candidato a prefeito Jesús Corona Damián. Ele era um líder comunitário e comerciante há 32 anos na região da Praça 12 de Outubro. Em 2018, ele se candidatou a prefeito de Cuautla, mas não venceu.

Ele foi morto dentro do próprio comércio por volta das 16h30 de ontem, segundo a imprensa local. Testemunhas dizem que uma pessoa entrou no local, efetuou os disparos e fugiu com o comparsa numa moto.