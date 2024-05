Zelensky acusa Lula de fazer 'aliança com agressor', diz jornal

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o presidente Lula (PT) de fazer "aliança com agressor", em referência ao presidente russo, Vladimir Putin.

O que aconteceu

Zelensky tem cobrado publicamente um posicionamento de Lula desde que o petista assumiu o governo. O Itamaraty tem desconversado e pedido "solução pelo diálogo", o que irrita o ucraniano.

"O Brasil deve estar do nosso lado e dar um ultimato ao agressor, por que temos de voltar a repetir estas coisas?", disse Zelensky, em fala reproduzida pelo jornal O Globo. O presidente recebeu jornalistas da América Latina no prédio do governo em Kiev.