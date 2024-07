Biden faz discurso mais gelado que sorvete após desistência da reeleição

Com a voz meio que falhando, reforçando a certeza de que ele não tinha chance de ser um candidato viável contra Trump, ele disse:

"nada, nada pode impedir a salvação de nossa democracia. Isso inclui ambição pessoal. Então, decidi que o melhor caminho a seguir é passar a tocha para uma nova geração. É a melhor maneira de unir nossa nação."

Decidiu? Sei não. Foi forçado a decidir talvez resumisse melhor a história. Dizem nos corredores virtuais da imprensa que Nancy Pelosi disse para o presidente que as coisas poderiam ser feitas da maneira mais fácil ou mais difícil, e que a mais difícil estava prestes a começar. Aff. Toma um sorvete, Biden.

Obviamente, os Democratas correram a tratar Biden como um herói que só pensa na democracia assim que ele anunciou sua retirada. Mas a bem da verdade é que ele demorou bastante para tomar a tal decisão no dia do sorvete. Depois do debate desastroso com Trump em que ele parecia um zumbi boquiaberto, sua equipe de campanha começou a inventar histórias. Uma hora ele tava resfriado, na outra estava cansado com problemas de jet lag de uma viagem de 12 dias antes. Biden questionou até as pesquisas, ao melhor estilo Trump.

Nathan Johnson, editor chefe da revista Current Affairs, escreveu o seguinte em um artigo da Newsweek:

"Não houve nada nobre ou íntegro em sua escolha de se afastar. Biden é simplesmente um político que perdeu o apoio de jogadores de poder cruciais e reconheceu que seria impossível, como uma questão prática, continuar sua campanha. Decência, amor pela América, heroísmo, etc. não entram na história. E quando deturpamos Joe Biden, elogiando a sabedoria moral de uma decisão que não tinha nada a ver com moralidade, não apenas insultamos heróis de verdade, mas reduzimos nossa capacidade de entender a realidade política."