Poderoso e destruidor, canhão enviado à Ucrânia faz mil disparos por minuto

Velocidade dos tiros também surpreende. Os tiros feitos pelo canhão principal podem chegar a até 1,075 metro/segundo.

Fácil transporte e adaptação. A base do supercanhão é feita em uma plataforma compatível com contêineres e tem pés retráteis, facilitando o transporte e a colocação da arma no campo de combate.

Tecnologia aumenta poder de defesa

Ajuda internacional marca a guerra contra a Rússia. A Rheinmetall tem auxiliado o governo ucraniano com o envio de armamentos pesados, em uma iniciativa do governo alemão para modernizar e fortalecer as armas disponíveis na Ucrânia para o combate.

Sistema Skynex. O sistema de defesa aérea da Rheinmetall implantado na Ucrânia faz parte do pacote de ajuda alemã ao país aliado e consiste em quatro canhões de 35mm, um posto de controle e uma estação de radar para detecção de alvos, de acordo com o portal da Indústria de Defesa da Europa. Ainda segundo o portal, cada canhão tem seu próprio sistema óptico e sua própria estação de rastreamento. Dois sistemas do Skynex destinados à Ucrânia teriam custado ao governo alemão 182 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual).