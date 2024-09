Ronilso: Na ONU, Milei faz crítica feroz, e Lula é propositivo

De um lado você tem um personagem como o Milei, que faz uma crítica profunda e feroz —eu diria até um tanto desonesta— com relação às Nações Unidas e a sua capacidade de atuação. E por outro lado, você tem o Lula, em um sentido mais propositivo e mais uma vez batendo na tecla de uma conversa, de uma possibilidade de reformulação da ONU. Eu acho que o Lula está pegando essa bandeira para si.

[O discurso de Milei] foi preparado para fazer um ataque direto à ONU e essa perseguição que esse tipo de autocrata tem com relação a organizações multilaterais, que eles colocam dentro do pacote do globalismo. E aqui o Milei trazendo essa ideia do anti-coletivismo que ele milita. Uma coisa que me chamou atenção são essas imagens bíblicas às quais recorre.

O Milei não é nada religioso, dessa presença dessa gramática religiosa em seu discurso. Uma que é a própria imagem do Leviatã, que é uma imagem bíblica, um tipo de dragão, um mal que só Deus pode derrotar. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Na visão de Pacheco, o Brasil talvez seja o país com maior força no sul global para reivindicar uma reformulação na ONU. Lula propôs a realização de uma conferência para revisar o estatuto e a composição da ONU. Isso pode impactar, por exemplo, na quantidade de membros permanentes do Conselho de Segurança.

Essa é uma reivindicação antiga do presidente Lula. Uma reivindicação que faz todo sentido, Lula não é o único a reivindicar isso. [O Brasil] talvez seja o país do sul global que tenha mais força para fazer essa reivindicação, pensando nos Brics, nos grupos de geopolítica dos países do sul global.