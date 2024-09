Zelensky acusa Rússia na ONU e diz que 'jamais' aceitará uma paz imposta por Moscou

Enquanto a Rússia prossegue com seus bombardeios diários ao território ucraniano, Zelensky afirmou nesta quarta-feira que seu país "jamais" aceitará uma paz imposta de fora.

"Nós ucranianos nunca aceitaremos - nunca aceitaremos - por que alguém no mundo poderia acreditar que um passado colonial tão brutal, que não tem continuidade hoje, poderia se impor agora na Ucrânia?", questionou Zelensky ao questionar as motivações da China e do Brasil para promover conversas com a Rússia.

Na terça-feira, diante do Conselho de Segurança, o presidente ucraniano, ciente de que o apoio ao seu país pode estar se esgotando, afirmou que "só se pode forçar a Rússia a fazer a paz, e isso é exatamente o que devemos fazer: forçar a Rússia a fazer a paz".

Até agora, os Estados Unidos lideraram uma ampla coalizão de apoio militar e financeiro à Ucrânia. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou o envio de 375 milhões de dólares (R$ 2,05 bilhões) em ajuda que inclui munições, veículos blindados (pesados e leves) e mísseis.

A posição americana, no entanto, pode mudar após a eleição presidencial de 5 de novembro.

Zelensky deve apresentar na quinta-feira em Washington ao homólogo americano, Joe Biden, e ao Congresso os detalhes de um "plano de vitória" que, segundo ele, colocaria fim à invasão russa ao seu país, iniciada em fevereiro de 2022.