Líbano: Jovem brasileiro 'saiu de casa por medo de mísseis e acabou morto'

Mãe não pôde se despedir do filho e do marido, sepultados ontem (25) no Líbano. "Foi uma tragédia. A mãe do Ali está em choque, não consegue falar", contou Sayed, ressaltando que ela sequer pôde se despedir do filho, que foi sepultado no Líbano, juntamente com o seu marido.

Soubemos que os meninos estavam com medo de ficar em casa e, por isso, foram com o pai à fábrica. E foi justamente esse local a ser atingido por um ataque aéreo. A única coisa que a mãe quer agora é que Mohamed, que sobreviveu, chegue logo ao Brasil.

Mohamed Kamal Abdallah, 17, deve chegar na noite de hoje ao país. Ele sobreviveu à explosão que vitimou o irmão e o pai, e destruiu a fábrica de produtos de limpeza da família.

Conseguimos, junto ao Itamaraty, uma liberação especial para que ele pudesse viajar sem a permissão da mãe. Porque, do contrário, ela teria que se deslocar do Paraná, onde ainda mora com uma das filhas do casal, até São Paulo, para poder assinar a autorização.

Adnan El Sayed

Na opinião do vereador, o que está ocorrendo no Líbano é um massacre. "Em dois dias, os ataques de Israel já mataram mais de 500 cidadãos", declarou. "Eles querem abalar a moral do povo libanês através dessas mortes e desastres. Abafar a dignidade e o nacionalismo e a vontade de defender sua soberania e o seu país".

Irmã acusa Israel

A irmã de Ali, Hanan Abdallah, acusa Israel pela morte dele e do pai. Ela republicou um vídeo nas redes sociais com imagens de Ali, inclusive jogando bola com outras crianças. Nas imagens, Hanan incluiu a frase: "O anjo que Israel matou". O vídeo gerou grande repercussão e comoção entre os seguidores.