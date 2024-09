Kamala x Trump: quem está à frente na disputa para presidente dos EUA?

Sete estados atualmente são considerados "de balanço", por oscilarem na sua preferência por um partido ou outro historicamente. São eles Arizona, Carolina do Norte, Nevada, Pensilvânia, Geórgia, Wisconsin e Michigan. Trump está na dianteira em pelo menos três segundo pesquisa do The New York Times divulgada na segunda (23); no entanto, analistas políticos dos EUA consideram o mais decisivo a Pensilvânia, onde Harris segue na dianteira.

Confira resultados de pesquisas em todos os Estados Unidos:

CNN/SSRS

Kamala e Trump estão empatados tecnicamente, ela com 48% e ele com 47%. A pesquisa ouviu 2.074 eleitores registrados entre 19 e 22 de setembro e tem margem de erro de 3%.

A grande vantagem de Kamala está entre os mais jovens. Ela possui 55% do apoio dos eleitores com menos de 30 anos, em comparação com 38% para Trump. Negros (79%) e latinos (59%) também preferem a vice-presidente.

Maior divergência está entre homens e mulheres brancos. Enquanto a diferença de opinião entre homens e mulheres negros e entre homens e mulheres latinos foi considerada insignificante pela pesquisa, homens brancos preferem Trump (58%), com apenas 35% votando em Kamala. Já 50% das mulheres brancas também votam em Trump, mas há mais apoio entre elas para Kamala Harris: 47%.