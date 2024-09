O que é 'guerra total' e qual o risco de conflito escalar no Oriente Médio?

Países já travaram uma guerra intensa de 34 dias em 2006. O conflito deixou mais de 1.200 mortos do lado libanês, a maioria civis, e cerca de 160 do lado israelense, a maioria soldados. "Israel [agora] quer aumentar a pressão sobre o Hezbollah e forçá-lo a repensar a sua estratégia de alinhamento com a situação em Gaza. A situação é muito perigosa, mas ainda há espaço para a diplomacia evitar o pior", disse à AFP o analista político Michael Horowitz.

Guerra no Oriente Médio não interessa ao mundo árabe. Uma guerra generalizada enfraqueceria os países da região, "que fazem barulho, mas não podem enfrentar o material bélico de nações ocidentais", diz Maristela Basso, professora de direito internacional na USP, em abril ao UOL.

O que aconteceu

Bombardeios israelenses atingiram o sul do Líbano e as montanhas ao norte de Beirute nesta quarta-feira. Ataques, segundo Israel, ocorreram após um míssil lançado pelo Hezbollah contra Tel Aviv ser destruído. Ao menos 51 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde libanês. Entre as cidades com mortos estão Tebnine, Bint Jbeil, Ain Qana, Kesruan e Chouf.

As trocas de disparos quase diárias na área de fronteira entre Israel e Líbano começaram em 2023. A tensão piorou após o início da guerra em outubro de 2023 entre Israel e o grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza, na fronteira sul de Israel —o Hezbollah disse agir em solidariedade ao seu aliado Hamas.

* Com AFP, Reuters, Deutsche Welle e RFI