Disputa por Texas e Flórida deixa eleições americanas mais quente

Voltando para a corrida presidencial…

Domínio do medo

Trump segue com sua estratégia de espalhar o medo. Ele bota medo nas pessoas sobre como Kamala vai conduzir a economia e o medo da Terceira Guerra Mundial se ele não for eleito. Para mostrar que ele será o salvador do mundo, ontem ele disse que vai fazer um acordo nuclear com o Irã (depois de dizer que os iranianos é que estão tentando matá-lo) e decidiu se encontrar hoje com Zelensky. (Ele não ia se encontrar, mas agora que a Kamala tirou foto com o presidente da Ucrânia, ele também disse que vai falar com o gajo.)

Aquecimento nuclear

Em mais uma das suas coletivas, Trump provocou: "Você percebeu que eles nunca mais mencionam nada sobre meio ambiente?" Sim, Trump, percebemos. Aff.

Na sequência, Trump disse que o aquecimento com o qual temos que nos preocupar é com o aquecimento nuclear.