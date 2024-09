Além de Nasrallah: Israel diz ter 'eliminado' quase todos os líderes do Hezbollah

O exército israelense indicou neste sábado (28) ter realizado novos e intensos bombardeios contra dezenas de alvos do grupo xiita Hezbollah no leste e no sul do Líbano, inclusive na periferia da capital Beirute. Segundo Israel, o principal chefe do movimento libanês, Hassan Nasrallah, foi "eliminado", bem como vários outros altos dirigentes.

A informação sobre as mortes de Nasrallah e de vários outros membros do grupo xiita foi anunciada em uma coletiva de imprensa neste sábado pelo porta-voz do exército israelense, Nadav Shoshani.

Nasrallah, de 64 anos, é considerado o homem mais poderoso do Líbano, chefe do Hezbollah desde 1992. Há anos ele vive na clandestinidade e raramente aparece em público. Sua morte pode ter um forte impacto na existência do movimento xiita, além de ser uma vitória esmagadora de Israel diante do Irã, do grupo palestino Hamas e de outros inimigos do país no Oriente Médio.