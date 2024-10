México: Sheinbaum exalta AMLO e defende reforma no Judiciário em posse

Sheinbaum exaltou o ex-presidente, AMLO, e agradeceu profundamente por seu trabalho. A presidente classificou López Obrador como "o dirigente político e lutador social mais importante da história moderna" e "o presidente mais querido". Ela afirmou que o ex-presidente estará sempre no coração do povo mexicano por ter devolvido esperança e alegria. Ao longo do discurso, citou frases de AMLO, como "dê comida para quem nos dá comida", destacando o compromisso social do político.

Mandatária defendeu a reforma no Judiciário e declarou que o controle presidencial da Suprema Corte é autoritarismo. "A recente reforma constitucional no poder Judiciário, que marca a eleição por voto popular de juízes, magistrados e ministros, dá mais autonomia e independência ao poder Judiciário", afirmou. Ela explicou que uma comissão será convocada para selecionar os candidatos, garantindo que os devidos requisitos sejam cumpridos, mas será o povo quem terá a palavra final. "Tenho certeza que, daqui a alguns anos, todos estaremos convencidos de que essa reforma é o melhor", concluiu.

Discurso incluiu críticas ao neoliberalismo, intolerância e discriminação. Sheinbaunm destacou a importância da chamada "quarta transformação" da vida pública do país — uma das promessas de campanha de López Obrador, que visa reduzir pobreza e a desigualdade e desenvolver regiões negligenciadas. Ela argumentou pela defesa dos mais pobres e dos povos originários e afromexicanos, e frisou ainda que os dirigentes devem governar com amor, não com ódio, pedindo por mais humanização na política.

Presidente prometeu não aumentar os preços de serviços básicos. Os preços da gasolina, gás de cozinha, eletricidade devem permanecer os mesmos. Na próxima semana, o governo irá convocar empresários para confirmar o acordo que mantém os custos da cesta básica também. Além disso, a presidente afirmou que irá trabalhar para aumentar o salário mínimo, para que o valor chegue ao equivalente a 2,5 cestas básicas.

"Sou mãe, avó, cientista e uma mulher de fé" foi como Claudia se definiu ao final do discurso. "E, a partir de hoje, pela vontade do povo mexicano, sou presidente do México", complementou. O discurso foi finalizado com gritos de "Viva o México" e seguido pelo hino nacional.

Relações internacionais

Nova chefe do Executivo iniciou o discurso agradecendo a presença de representantes de 105 países, inclusive Lula. A presidente mencionou o nome de diversos representantes, e declarou que a presença deles é um reflexo do compromisso do México com a comunidade internacional e da amizade que o une o país com todos os povos do mundo.