Israel invade o Líbano pela primeira vez desde 2008

Israel anunciou que suas tropas cruzaram a fronteira com o Líbano no que diz ser uma operação limitada contra alvos do Hezbollah no sul do país vizinho. É a primeira vez que Israel invade o Líbano desde 2008.