EUA criticam decisão israelense de proibir entrada do chefe da ONU no país

Já o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, afirmou que o anúncio de Israel é político. Ele acrescentou que esse era apenas mais um ataque à ONU feito pelo governo israelense, explicando que a organização não reconhece o conceito de persona non grata como aplicável à equipe deles.

Anúncio israelense

Guterres "não merece pisar em solo israelense", afirmou ministro de Israel. Em comunicado, chefe da pasta das Relações Exteriores, Israel Katz, disse que o representante da ONU não "condenou de forma inequívoca" ataque de mísseis do Irã contra o território israelense de terça-feira (2). "Este é um secretário-geral anti-Israel, que dá apoio a terroristas, estupradores e assassinos", disse.

Ontem, Guterres, condenou "a ampliação do conflito no Oriente Médio, com escalada após escalada". "Isso precisa acabar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo", disse.

Israel já havia tomado a mesma decisão em relação ao presidente Lula em fevereiro. Na ocasião, seus comentários sobre a ação de Benjamin Netanyahu em Gaza causaram o posicionamento do ministro.

A declaração sobre o chefe da ONU ocorre no dia em que o Conselho de Segurança se reúne em caráter de emergência. A reunião, para lidar com a situação e a crise relacionada com os ataques também de Israel ao Líbano, foi anunciada na tarde da terça-feira (1º).