Musk aposta alto em Trump. E se der errado?

A novidade agora é que Musk está prometendo pagar 47 doletas para cada um que levar um eleitor de um estado indeciso (aqueles dos campos de batalha) a assinar uma petição em que vão prometer apoio à Constituição, à liberdade de expressão e ao direito de portar armas. O objetivo é chegar a um milhão de assinaturas. Isso, darling, o objetivo é torrar 47 milhôes de dólares na listinha, mais que 250 milhões de reais (e você achando que a multa de 28 milhões de reais do Xandão era muita grana).

Tixa do céu, mas isso não é compra de voto? Então, darling, diz a lei americana que você não pode pagar para alguém votar ou para se registrar para votar. Mas não é ilegal pagar dinheiro a eleitores para assinarem uma petição ou àqueles que os persuadiram a assinar.

Mas o que o Musk vai fazer com essa listinha? Descobrir todos os dados de potenciais eleitores de Trump nos estados indecisos. A desculpa é que eles querem descobrir os eleitores energizados. Eles adoram usar essa história de energizado lá nos Estados Unidos. Cada vez me vem na cabeça um gato eletrocutado. E o pessoal que entende de Elon Musk diz que a indicação sempre foi uma estratégia que ele usa nos seus negócios. Desde os tempos de PayPal.

Corpo a corpo

Mas não é só isso que Musk está fazendo. Ele já botou 55 milhões de doletas na campanha do Trump, segundo alguns jornais. No sábado, ele pulou das redes sociais (ele literalmente pulou, darling) para o palco do comício da Pensilvânia pedindo para todos votarem em Trump, usando um boné MAGA dark. O mesmo boné está agora na sua cabeça no seu perfil no X-Twitter. Ele ainda promete fazer corpo a corpo na Pensilvânia. Isso é que é empenho.

O passado

Até outro dia o Musk Siberiano sequer queria que Trump fosse candidato. Em 2022, ele disse que Trump deveria " navegar em direção ao pôr do sol " em vez de concorrer à presidência novamente. Musk botou milhões na campanha de Ron de Santis contra Trump nas primárias (descobriu-se agora isso, darling). O Trump chamou Musk de "artista de merda". E agora estão aí se amando e se abraçando. A política não é uma beleza?