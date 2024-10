Bombardeio israelense atinge centro de Beirute e deixa ao menos 22 mortos

Um funcionário de segurança disse, sob a condição do anonimato, que "dois locais foram atingidos". Em imagens exibidas ao vivo pela AFPTV foi possível ver duas colunas de fumaça subindo sobre a cidade de seis milhões de habitantes.

O Exército de Israel não comentou o ataque ao centro de Beirute. Mas informou que fez disparos perto do QG no sul do Líbano. As Forças de Defesa Israelenses anunciaram hoje que fizeram disparos perto do quartel-general da Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano), no sul do país, tendo antes pedido aos soldados da ONU que permanecessem "em espaços protegidos".

"Tropas do exército operavam na região da Naquara, próxima à Unifil. Os soldados instruíram as forças da ONU presentes na área a permanecerem em espaços protegidos, e então abriram fogo", indicou o exército em um comunicado.

Em meados de setembro, Israel direcionou suas operações para combater o Hezbolla. Após quase um ano de fogo cruzado transfronteiriço, Israel começou em 23 de setembro a bombardear maciçamente os redutos do Hezbollah no sul e no leste do Líbano, e nos subúrbios do sul de Beirute.

Pouco mais de duas mil pessoas foram mortas em todo território em quase um ano de ataques israelenses no país. A informação é de Nasser Yassin, ministro do da Saúde de Beirute. Ele afirmou que pelo menos 9.535 pessoas ficaram feridas nas ofensivas realizadas por Israel.

O político ainda detalhou que 931 centros de acolhimento foram abertos no Líbano. Desses, 711 atingiram sua capacidade máxima. Além disso, três hospitais no país, incluindo um nos subúrbios de Beirute, anunciaram que vão fechar as portas em virtude das recentes ofensivas.