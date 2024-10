Homem preso por nova tentativa de assassinato contra Trump diz ser apoiador

Vem Miller, de 49 anos, preso no domingo (13) por supostamente preparar um atentado contra a vida de Donald Trump, disse em entrevista à Fox News que apoia o candidato e que não tinha intenção de atirar nele.

O que aconteceu

"Sou 100% apoiador de Trump", disse o homem preso. Vem Miller afirmou também que "nunca atirou em sua vida", mas que "sempre viaja com suas armas de fogo na caçamba de sua caminhonete".

Miller defende que acesso de imprensa usado em comício era verdadeiro. Chad Bianco, xerife de Riverside, afirmou que o suspeito fingiu ser jornalista e, com uma credencial falsa, conseguiu atravessar os primeiros postos de controle, até levantar suspeita dos policiais. Suspeito disse que criou em 2022 o veículo "America Happens Network" para combater a "censura na mídia", e que participou do comício de Trump como representante do canal.