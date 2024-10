Prédio da Enel foi incendiado em protestos no Chile? Entenda

O que aconteceu no Chile

Série de protestos atingiu a capital em outubro de 2019. O que começou com manifestações contra o aumento nas passagens do metrô evoluiu para protestos violentos entre população e policiais. Durante dias seguidos, milhões de chilenos foram às ruas contra o ajuste de 30 pesos na tarifa do metrô, cerca de 18 centavos de real.

Estudantes durante protesto contra o aumento da tarifa do metrô em Santiago Imagem: Jonathan Oyarzun/Aton Chile/AFP

Estações do metrô foram depredadas e palco de tumultos. Parte dos manifestantes paralisou diferentes linhas que cruzavam a cidade, enquanto outra parcela de chilenos quebraram catracas e derrubaram portões nas estações. Por conta do ocorrido, a circulação do metrô chegou a ser suspensa.

Pressão dos protestos fez com que presidente revogasse aumento nas passagens. Sebastián Piñera, então líder do país, suspendeu o ajuste nos bilhetes. No entanto, os protestos seguiram tomando conta das ruas chilenas, com bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água por parte das autoridades e pedras e paus sendo arremessados pelos participantes dos protestos. Nesta altura, as manifestações haviam se fortalecido e passado a contestar o governo de Piñera como um todo, exigindo uma nova Constituição no país.

Violência escalou e se espalhou por Santiago. O combate entre manifestantes e policiais fez com que o Estado de Emergência fosse declarado pelo governo, e o exército foi às ruas pela primeira vez desde o final da ditadura de Augusto Pinochet, que perdurou até 1990. Barricadas foram espalhadas pelas avenidas e ruas da capital.