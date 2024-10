Trump dança em comício e tenta mostrar um novo lado para a eleição

Depois ele pediu Ave Maria pela segunda vez!!!!. Eu não consigo imaginar como é a dançar a Ave Maria! Trump instituiu a verdadeira hora da Ave Maria?

Para os jovens perdidos: existia nas rádios brasileiras, não sei se existe ainda, a hora da Ave Maria, que acontecia todo dia às seis da tarde. A programação era interrompida para se rezar a Ave Maria. E tocava a música também.

A Kamala disse no X-Twitter que Trump parecia confuso e que esperava que ele estivesse bem. Parte de uma das novas estratégias dela, é questionar a capacidade cognitiva de Trump. Digamos que não fica muito difícil com esse tipo de evento.

Trump quer dinheiro

Tem outras bizarrices acontecendo. Por exemplo, Trump marcou um jantar de arrecadação para o dia 27 de outubro (a menos de dez dias da eleição), prometendo aos fãs do MAGA (o movimento que ele lançou de Make America Great Again) uma noite especial pela bagatela de US$ 924.600 por pessoa. Isso mesmo, pague um milhão de doletas e jante comigo. Com você, Tixa? Quem dera, darling. Mas eu janto com você por um milhão. Só vem!

O jantar será em Nova York e ficou todo mundo assim: a dez dias da eleição e a pessoa gasta tempo em Nova York onde ele sabe que vai perder? Aff Maria!!!