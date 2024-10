Capuchinho: quem é a única pessoa que pode pregar para o papa?

No entanto, seu papel não foi isento de controvérsias. Em 2010, ele se viu no centro de uma reação negativa da mídia após seu sermão na Sexta-feira Santa. Foi amplamente noticiado que ele havia "sugerido que as críticas à Igreja Católica Romana sobre os escândalos de pedofilia eram semelhantes ao antissemitismo". Embora tenha sido revelado que o frade havia citado diretamente uma carta de um amigo judeu, que afirmava que as acusações o lembravam dos "aspectos mais vergonhosos do antissemitismo", o Vaticano procurou se distanciar do comentário.

O capuchinho rapidamente pediu desculpas, declarando "se, contra a minha intenção, feri os sentimentos do povo judeu e das vítimas de abuso infantil, eu realmente sinto muito". Essa reação negativa destaca ainda mais a importância do cargo e o interesse público em torno de seus sermões.

O que começou com um email incomum logo se transformou em meses de trabalho. No final, trabalhei em estreita colaboração com o cardeal durante vários meses (e vários rascunhos) para aperfeiçoar uma nova edição em inglês de seus sermões. O cardeal permaneceu caracteristicamente caridoso durante todo o processo, aberto a mudanças e sugestões de melhorias. O resultado é uma nova edição de "Sermons by the papal preacher" ("Sermões do Pregador do Papa", em tradução livre) e uma visão de um homem no coração do catolicismo.

Liam Temple, Capuchin Fellow in the History of Catholicism, Durham University

