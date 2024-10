Um dos mais caros: como é o avião 'invisível' com que EUA atacaram rebeldes

De visual moderno e "triangular", o bombardeiro b-2 suporta tanto bombas pesadas como nucleares. Dependendo da carga, ele consegue uma autonomia de voo de até 9.600 km - o que o classifica como uma aeronave que consegue fazer realizar missões intercontinentais.

Imagem: Divulgação

Com capacidade para dois pilotos, a aeronave tem uma envergadura de 52 metros. De altura, o B-2 tem 5,2 metros, com comprimento de 21 metros. A carga total que ele aguenta é de 20 toneladas. Preço da aeronave é de cerca de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,3 bilhões).

Imagem: Divulgação

B-2 já foi usado em diversas missões empreendidas pela Força Aérea dos EUA. A fabricante diz que ele foi usado para uma missão de 31 horas que saiu do Missouri (nos EUA) até Kosovo, no sudeste da Europa. A missão mais longa, no entanto, foi uma missão de 44 horas sobrevoando o Afeganistão.

A aeronave já apareceu em vários filmes comerciais produzidos nos EUA. Dentre os mais conhecidos estão "Independence Day", "Armageddon", "Homem de Ferro 2" e "Capitã Marvel".