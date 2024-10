Israel alerta população para sair do leste do Líbano, após atacar sul do país e Síria

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, reiterou que o seu país "responderá de maneira determinada" a um possível ataque.

Morte de prefeito

Na quarta-feira, o Exército israelense afirmou ter atacado "dezenas de alvos do Hezbollah" perto de Nabatiyeh, um reduto do movimento e do seu aliado xiita Amal, no sul do Líbano, matando o prefeito da cidade, Ahmad Kahil. Um total de 16 pessoas morreram e 52 ficaram feridas na localidade, segundo o Ministério da Saúde libanês. O coordenador do braço humanitário da ONU no Líbano, Imran Riza, denunciou um "ataque catastrófico".

Em Cana, "mais de 15 edifícios foram completamente destruídos, um verdadeiro desastre", disse o socorrista Mohammed Ibrahim após um ataque mortífero do Exército israelense, que afirmou ter matado um comandante do Hezbollah no local.

Na quarta-feira à noite, as forças de manutenção da paz da Força de Paz da ONU (UNIFIL) também afirmaram que um tanque israelense tinha disparado contra uma de suas torres de vigilância no sul do Líbano, afirmando ter sido um "ataque direto e visivelmente deliberado".

