EUA dizem que promoção da fome em Gaza seria 'horrível e inaceitável'

A fala de Thomas-Greenfield ocorre após o governo dos EUA ameaçar por meio de uma carta suspender o envio de armas para Israel caso não haja avanço na situação humanitária no território palestino.

No domingo, uma reportagem do jornal israelense Haaretz afirmou que comandantes do Exército de Israel na região identificam em setores do governo a intenção de expulsar os palestinos e anexar o norte de Gaza. O governo de Israel nega.

Fumaça após ataque israelense ao vilarejo de al-Hosh, nas imediações da cidade de Tiro, no sul do Libano Imagem: Kawnat Haju/AFP

Mais estímulos na China

A China anunciou nesta quinta-feira que aumentará para US$ 560 bilhões o crédito para conclusão de projetos imobiliários inacabados. O valor se refere a projetos da "linha branca", destinados a obras indicadas pelos municípios, e é o dobro do previsto anteriormente.

A iniciativa é mais uma em um conjunto de medidas de estímulo econômico que começou a ser anunciado no mês passado e visa retomar os patamares de crescimento pré-pandemia. O anúncio de hoje, porém, foi recebido com ceticismo pelo mercado, e as principais bolsas do país fecharam em queda.