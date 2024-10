Netanyahu diz que guerra não acaba com morte de líder do Hamas

"Hamas não irá mais governar Gaza". Netanyahu também afirmou que a morte de Yahya é a "oportunidade para que os residentes de Gaza se libertem da tirania".

"Sinwar disse que era um leão, mas estava escondido na escuridão". Segundo Netanyahu, o líder do Hamas foi morto ao "tentar fugir, em pânico, dos nossos soldados".

Sinwar foi eliminado, mas a missão ainda não acabou e precisamos resgatar os sequestrados.

Benjamin Netanyahu, em pronunciamento

Ministro israelense publicou foto de Yahya morto Imagem: Reprodução de redes sociais

Sinwar estava com outros dois membros do Hamas em Tal as Sultan, perto de Rafah, no sul do enclave, quando foi morto, segundo Israel. As Forças de Defesa afirmaram que os soldados mataram três homens armados e só desconfiaram da identidade do líder do Hamas após o assassinato.

O líder do Hamas é apontado como "arquiteto" do ataque terrorista de 7 outubro. Segundo o canal Al Jazeera, ele era considerado "inimigo número 1" de Israel desde então.