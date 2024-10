Homem processa McDonald's por infecção após surto de bactéria nos EUA

Um homem processou o McDonald's, nos EUA, após ter sido infectado com a bactéria E. coli depois de comer um sanduíche em uma unidade na cidade de Greeley, no Colorado. Segundo a Reuters, esse seria o primeiro processo desde o surto que matou uma pessoa e deixou quase 50 doentes.

O que aconteceu

A defesa de Eric Stelly diz que ele testou positivo para a infecção dias após comer o sanduíche, segundo ação apresentada na quarta-feira (23). Autoridades de saúde do Colorado afirmaram ao homem que a doença estava relacionada ao surto no McDonald's.

Stelly pediu US$ 50 mil (cerca de R$ 285, 4 mil) em indenização, de acordo com a agência de notícias. Ele diz que a marca de fast food foi negligente no manuseio e cuidado com a comida.