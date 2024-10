Ataque a comboio policial deixa 10 mortos no Irã; autoridades investigam

Um ataque contra um comboio policial deixou 10 mortos neste sábado (26) no sul do Irã. Autoridades locais não identificaram suspeitos, segundo a agência de notícias Associated Press. Caso ocorre logo após Israel lançar grande ataque contra o país nesta manhã.

O que aconteceu

Dez policiais iranianos morreram após ataque em comboio. O caso aconteceu na vila Gohar Kuh, que fica entres as províncias de Sistan e de Baluchistão, no sul do país — a cerca de 1.200 km a sudeste da capital iraniana, Teerã.

Vídeos e fotos mostram corpos de policiais no banco da frente do caminhão. Imagens foram postadas por um grupo de defesa do povo Baluch do Afeganistão, Irã e Paquistão, o HalVash.