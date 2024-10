Hezbollah anuncia fundador Naim Qassem como novo líder

Em outro documento, a ONU informou que as concentrações de dióxido de oxigênio na atmosfera atingiram mais um recorde no ano passado, 420 partes por milhão, com a maior taxa de crescimento já registrada.

Por fim, a primeira "Avaliação Mundial das Árvores", realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), revelou que 38% das espécies de árvores do mundo estão ameaçadas de extinção.

Deu no Wall Street Journal

Aumento da demanda reduz estoque de mísseis antiaéreos dos EUA. Segundo o jornal americano, a queda foi provocada pelo uso intensivo do "míssil padrão", lançado de navios, sobretudo para a defesa de Israel e de embarcações no Mar Vermelho.

A reportagem afirma que, desde o ataque do Hamas a Israel, mais de cem unidades do armamento foram disparadas pela frota americana no Oriente Médio para interceptar ataques e que um gargalo industrial dificulta a reposição. A redução do arsenal "levanta questões sobre a capacidade do Pentágono de responder ao conflito no Oriente Médio e na Europa e a um potencial confronto no Pacífico." Leia mais.