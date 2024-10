Por que ilha remota dos EUA se mobiliza para encontrar um único rato

Papagaios-do-mar: espécie é uma das ameaçadas pela presença de roedores em ilha no mar de Bering Imagem: mantaphoto/Getty Images/iStockphoto

Todos atrás do rato

Autoridades de St. Paul e especialistas do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA se mobilizaram com o caso. Desde que receberam a notificação do rato em junho deste ano, as equipes têm se dedicado na busca pelo roedor, examinando bairros e trilhas ao longo da costa da ilha, que tem 111 quilômetros quadrados. No prédio dos moradores que relataram terem visto o roedor, as equipes examinaram o local minuciosamente, procurando rastros, marcas de mastigação ou excrementos deixados pelo animal.

É fundamental manter St. Paul livre de roedores para manutenção de nossas diversas populações de vida selvagem. Apenas a ameaça de um rato — confirmada ou não— tem que ser levada a sério e posta em prática até que estejamos confiantes de que já não existe uma ameaça, porque a infestação e a invasão podem dizimar completamente a nossa ilha muito rapidamente. Lauren Divine, diretora do Escritório de Conservação do Ecossistema de St. Paul, ao Alaska's News Source

Caçada por um único roedor conta com diferentes técnicas. Os responsáveis pela busca usam câmeras estrategicamente instaladas e armadilhas carregadas de manteiga de amendoim, barras de chocolate ou marshmallows — iscas infalíveis para os roedores, segundo Divine. De acordo com o Alaska's News Source, blocos de cera feitos com material ultravioleta foram estrategicamente espalhados pelas equipes, visando a utilização de luzes negras para detectar eventuais trilhas de urina do roedor.

Para as equipes envolvidas, a busca pelo rato está somente começando. "Somos a última linha de defesa para manter o ecossistema da ilha intacto e saudável", declarou Divine.