Tatu com pênis de 33 cm é achado em MS; qual animal tem o maior membro?

O principal objetivo do estudo é entender melhor como funcionam a biologia e a fisiologia reprodutiva do tatu-canastra e do tamanduá-bandeira em vida livre.

Carolina Lobo, veterinária e pesquisadora do ICAS

Apesar do tamanho incomum do pênis, esse não é o maior órgão genital encontrado no mundo animal. Veja os bichos que detém recordes.

Elefante africano

Elefante africano Imagem: Gety Images

O maior pênis entre os animais terrestres, com 100 cm de comprimento e 20 cm de largura. O mamífero chega a 3,2 metros de altura. Seu órgão sexual pesa mais de 27 quilos e, durante a ejaculação, o elefante consegue expelir de 25 ml a 150 ml de esperma, até cinco vezes por dia.

Lula