Sobe número de mortos na Espanha; soldados buscam desaparecidos

Foi a pior enchente no país desde 1973, quando estima-se que entre 150 e 300 pessoas tenham morrido. Alguns locais ainda estão isolados pela destruição das vias de acesso, sem telefonia e eletricidade.

Meteorologistas dizem que as chuvas foram provocadas pela "gota fria", comum na Espanha nesta época do ano, quando o ar frio desce sobre as águas mais quentes do Mediterrâneo, potencializada pelo aquecimento global. "Sem dúvida, essas chuvas torrenciais foram intensificadas pelas mudanças climáticas", disse Friederike Otto, do Imperial College de Londres.

Coreia do Norte testa seu míssil mais poderoso

A Coreia do Norte anunciou nesta quinta-feira ter testado seu míssil balístico intercontinental de maior alcance e o classificou de a "arma estratégica mais poderosa do mundo". O líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou que o lançamento é um aviso da disposição do país em contra-atacar "rivais, que intencionalmente têm escalado a situação regional e representado uma ameaça à segurança" do país. Coreia do Sul, Japão e os Estados Unidos criticaram o teste.

Imagem de lançamento de míssil intercontinental norte-coreano divulgada pela KCNA, agência de notícias do país Imagem: STR/KCNA VIA KNS/AFP

Negociações em Gaza

O porta-voz do Hamas Taher Al-Nunu afirmou nesta quinta-feira que o grupo palestino rejeitará a proposta de cessar-fogo de curta duração discutida nesta semana por negociadores dos EUA, Israel e do Catar, em Doha.