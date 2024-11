Evo Morales anuncia greve de fome para pressionar diálogo na Bolívia

Quanto ao "tema político", Morales afirmou querer debater a situação de "dirigentes injustamente detidos, encarcerados". A fala faz referência ao protesto que a oposição iniciou há 19 dias contra sua provável prisão por um caso de estupro que supostamente ocorreu quando ele era presidente, em 2015.

Apoiadores tomaram unidade militar

Apoiadores do ex-presidente da Bolívia Evo Morales ocuparam hoje um quartel e fizeram ao menos 20 militares reféns na cidade de Cochabamba, na Bolívia.

As Forças Armadas da Bolívia disseram, em nota, que "grupos armados irregulares" tomaram a unidade, "com o sequestro de pessoal militar, armamento e munição". "Aqueles que realizaram ou pretendem continuar com atos criminosos contra os direitos fundamentais, os direitos humanos, a segurança e a liberdade do povo... são convocados a abandonar suas atitudes e deixar o quartel imediata e pacificamente", disseram as Forças Armadas no comunicado.

Uma fonte da Defesa explicou à AFP que há cerca de 20 retidos. Entre eles oficiais e soldados. Invasão ao quartel é resposta à intervenção policial e militar contra bloqueios de estradas com o intuito de apoiar Morales.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram militares cercados por camponeses. As imagens mostram que grupo está armado com pedaços de madeira. "As vidas dos meus instrutores e soldados estão em perigo", disse um soldado que foi filmado pelos invasores e cujas imagens foram transmitidas pela mídia local.