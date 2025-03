Trump anuncia tarifa de 25% para veículos importados

O fogo atinge uma área de 350 quilômetros quadrados (25% maior do que a do município de Santos). Cerca de 30 mil pessoas tiveram de deixar suas casas no sudeste do país.

Segundo o diretor do Serviço de Desastres e Segurança, Lee Han-Kyung, "as áreas afetadas receberam apenas metade da chuva habitual, que, combinadas com ventos fortes incomuns, aceleraram dramaticamente a propagação do incêndio".

A região também enfrenta temperaturas excepcionalmente altas para esta época do ano.

Segundo o Climate Central, uma organização independente que reúne cientistas do clima, "a mudança climática causada pelo homem tornou esse calor pelo menos 5 vezes mais provável, significando um evento climático excepcional".

México defende Venezuela contra Trump

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, criticou ontem as tarifas alfandegárias de 25% anunciadas no começo da semana por Trump para todos os países que comprarem petróleo da Venezuela.