Eleição nos EUA: por que os republicanos usam vermelho, se são de direita?

Segundo a CNN, os mapas baseados em cores eram mais importantes do que nunca para relatar o funcionamento das contagens. E o restante dos veículos abraçou o sistema introduzido pela NBC. O jornal The New York Times e a revista Time, duas das publicações mais influentes dos Estados Unidos, publicaram seus mapas listando republicanos como vermelhos e democratas como azuis. Desde a disputa, todos os maiores veículos de mídia do mundo reproduzem o modelo com as mesmas cores.

Nesta eleição a mídia teria usado pela primeira vez a expressão "estado vermelho" para se referir a um estado com maioria de eleitores republicanos. Os estados-chave, aqueles em que não há maioria absoluta de democratas ou republicanos, são chamados hoje também de "estados roxos", pela cor ser formada pela fusão de azul e vermelho.

Atualmente, americanos usam vermelho e azul como símbolo de posição ideológica. No país, "votar azul" ou "votar vermelho" se tornou expressão para designar votos em republicanos e democratas, respectivamente.