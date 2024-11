Apenas um dos 43 macacos que fugiram de laboratório nos EUA é recapturado

Um animal foi recapturado. Segundo a polícia local, um dos macacos foi localizado fora do grupo que está confinado em uma área de mata próxima. O animal está bem e "interagindo com os demais do laboratório".

Sem drones ou barulho perto. O pedido das autoridades é para que moradores não utilizem drones ou façam muito barulho no entorno do laboratório, para evitar que os animais se assustem. Não foi informado quantos estão sob o cerco dos funcionários do laboratório.

Estudos contratados pelo governo. A Alpha Genesis foi contratada pelo governo norte-americano no ano passado para monitorar aproximadamente 3.500 macacos-rhesus que vivem na ilha de Morgan, apelidada de "Ilha dos Macacos". Os animais foram trazidos para os EUA na década de 1970 para pesquisa biomédica em laboratórios, de acordo com o New England Primate Conservancy.