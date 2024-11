Putin faz alerta aos EUA com nova doutrina nuclear

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, emitiu um alerta aos Estados Unidos nesta terça-feira, alterando as condições para um ataque nuclear, apenas alguns dias depois que o governo do presidente Joe Biden supostamente permitiu que a Ucrânia dispare mísseis norte-americanos de forma profunda no território russo.

A doutrina atualizada, formalmente conhecida como "Os fundamentos da política de Estado no campo da dissuasão nuclear", descreve as ameaças que fariam com que a Rússia, a maior potência nuclear do mundo, contemplasse o uso de tais armas.